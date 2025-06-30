Inter Fluminense hangi kanalda? Inter Fluminense maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Inter Fluminense hangi kanalda? Inter Fluminense maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Inter Fluminense FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Inter Fluminense maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Inter Fluminense maçını hangi kanal veriyor? İşte Inter Fluminense maçı yayın bilgisi!

Inter Fluminense maçı hangi kanalda? Inter Fluminense FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Inter Fluminense maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Inter Fluminense maçını hangi kanal veriyor? İşte Inter Fluminense maçı yayın bilgisi haberimizde...

INTER FLUMINENSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Fluminense maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Inter Fluminense maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Inter Fluminense maçını izleyebilirsiniz.

Inter Fluminense hangi kanalda? Inter Fluminense maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

INTER FLUMINENSE MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter Fluminense maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

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