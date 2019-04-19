Inter, Fenerbahçeli Eljif İçin Kesenin Ağzını Açtı

İtalyan basını Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Makedon yıldızı Eljif Elmas için yeni bir transfer iddiasını gündeme taşıdı.

AVRUPA'NIN GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe'de hafta sonu oynanan Galatasaray derbisinde attığı gol ve oynadığı başarılı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çeken Eljif Elmas için İtalya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Daha önce Fiorentina, Lazio ve Tottenham ile adı anılan genç futbolcu için Inter'in de devrede olduğu öne sürüldü.

FİYATI 20 MİLYON EURO

Inter'in Eljif'e canlı izlemek için İstanbul'a ekip göndereceği de belirtildi. Haberde Eljif Elmas'ın değerinin 18-20 milyon euro arasında olduğu, Inter'in pazarlığa oturacağı ve 3 futbolcu teklif edeceği de iddia edildi.

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