Inter, Eljif Elmas'a Karşılık Fenerbahçe'ye Miranda'yı Önerecek
İtalyan devi Inter, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Eljif Elmas için Joao Miranda'yı teklif edecek.
Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, bir süredir Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından paylaşılamıyor. Lazio, Fiorentina, Tottenham Hotspur ve Zenit Saint Petersburg'un ardından Inter'in de Makedon futbolcu için devreye girdiği iddia edilmişti.
BONSERVİSİ İÇİN 15-20 MİLYON EURO İDDİASI
19 yaşındaki yıldız futbolcu için 15-20 milyon euroluk bir bonservis bedelinden bahsedilirken Inter kulübünün bu meblağı azaltabilmek için farklı bir formül üzerinde durabileceği iddia edildi. Milano ekibine yakınlığıyla bilinen FC Inter News adlı internet sitesi, Inter'in sezon sonunda Martin Skrtel'le yollarını ayırması beklenen Sarı Lacivertliler'e Joao Miranda'yı teklif edebileceğini yazdı.
MİRANDA'NIN SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR
Sözleşmesi 2020 yazında erecek olan ve bu sezon takımıyla yalnızca 18 maçta forma giyebilen 34 yaşındaki Brezilyalı stoperin önümüzdeki yaz Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
(Fanatik)
-
ELJİF ELMAS EN AZ 50 MİLYON EURO EDERCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Aga su habere var ya elif elmasin kendi bile bi tarafiyla guluyorfur hahahaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Helal olsun inter 34 yaşındaki adamın bonservisini 7-8 milyon avro sayacak,maaşıda enaz 2 milyon avro tamam, Elif Elması ucuza kapatma derdinde İnter futbol hayatının sonuna gelmiş mirandadan para kazanma derdinde bizimkilerde bu teklife sazan gibi atlar çok iyi,ne farkınız kaldı önceki yönetimden.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
Şu takası yapmak net vizyonsuzluktur. Vermeyin bu çocuğu kimseyeCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
bu sezon bu cocuğun yüzüne fener çok puan kaybetti son vuruş becerisi yok en son yaptığı bariz hatalar erzurum macında 3-1 olacakken son dk bunun hatasına gol yediler kayseri macı son dklar bunun kaybettiği topda gol yediler bir tek gs gol attı diye meshur oldu çocukkkkCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır