Inter, Eljif Elmas'a Karşılık Fenerbahçe'ye Miranda'yı Önerecek

Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, bir süredir Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından paylaşılamıyor. Lazio, Fiorentina, Tottenham Hotspur ve Zenit Saint Petersburg'un ardından Inter'in de Makedon futbolcu için devreye girdiği iddia edilmişti.

BONSERVİSİ İÇİN 15-20 MİLYON EURO İDDİASI

19 yaşındaki yıldız futbolcu için 15-20 milyon euroluk bir bonservis bedelinden bahsedilirken Inter kulübünün bu meblağı azaltabilmek için farklı bir formül üzerinde durabileceği iddia edildi. Milano ekibine yakınlığıyla bilinen FC Inter News adlı internet sitesi, Inter'in sezon sonunda Martin Skrtel'le yollarını ayırması beklenen Sarı Lacivertliler'e Joao Miranda'yı teklif edebileceğini yazdı.

MİRANDA'NIN SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR

Sözleşmesi 2020 yazında erecek olan ve bu sezon takımıyla yalnızca 18 maçta forma giyebilen 34 yaşındaki Brezilyalı stoperin önümüzdeki yaz Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

(Fanatik)