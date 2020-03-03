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Inter Başkanı Steven Zhang'tan federasyon başkanına: Gördüğüm en karanlık palyaçosun

Serie A'da Inter ile Juventus arasında oynanması gereken kritik maç, koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi. Serie A yönetimi, önce seyircisiz oynanmasını planladığı karşılaşmayı daha sonra tamamen iptal etti. Inter Başkanı Steven Zhang, bu kararın üzerine Serie A'nın başındaki Paolo Dal Pino'yu sert bir dille eleştirdi.

03.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:16
Inter Başkanı Steven Zhang'tan federasyon başkanına: Gördüğüm en karanlık palyaçosun

Inter'in 29 yaşındaki başkanı Steven Zhang, ile ertelenen maçlarının yeni tarihiyle ilgili üzerinden şiddetli bir tepki gösterdi.

Zhang, ertelenen maçın tarihinin futbolcuların sağlığını tehdit edecek kadar araya sıkıştırıldığını ve bunun kapalı kapılar ardında Juventus yönetimiyle işbirliği yaparak planlandığını belirten Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

"EN KARANLIK PALYAÇOSUN"

"Maç takvimi ile oynayarak ve halk sağlığını ikinci plana atıyorsunuz. Muhtemelen gördüğüm en karanlık palyaçosun. 24 saat, 48 saat, 7 gün veya bir başka tarih? Sportmenlik ve adil rekabet hakkında mı konuşuyorsunuz? Peki oyuncularımızı ve antrenörlerimizi korumamıza ve 7/24 sizin için oynamamasına ne dersiniz? Evet, seninle konuşuyorum Paolo Dal Pino. Dünyadaki herkes Inter - Juventus veya herhangi bir takımın hayranı olmayabilir, insanlar yeter ki güvende olsun." şeklinde konuştu.

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