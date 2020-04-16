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İtalya Serie A, İtalya, Spor

Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı

İtalyan devi Inter, ilk etapta 200 bin olmak üzere İtalya'nın çeşitli bölgelerine toplam 1 milyon koruyucu maske bağışladı.

16.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:38
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir milyon koruyucu maske bağışında bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, ilk etapta 200 bin maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiği ve kalan kısmının da önümüzdeki haftalarda dağıtılacağı belirtildi.

TOPLANAN BAĞIŞ MİKTARI 658 BİN EURO

Inter'in koronavirüsle mücadeleye destek için başlattığı kampanyada ise bağış miktarının 658 bin euroya ulaştığı kaydedildi. İtalyan ekibi daha önce de 300 bin maske ve sağlık ekipmanı bağışlamıştı.

Kaynak: AA

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