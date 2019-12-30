Cardiff City'de forma giyen Joe Bennett, takım arkadaşıyla çarpışınca gözü tamamen kapandı
İngiltere Championship'te Cardiff City forması giyen Joe Bennett, Sheffield Wednesday ile oynadıkları maçta takım arkadaşıyla çarpıştı ve korkutan bir sakatlık yaşadı.
30.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:47
Cardiff City forması giyen Joe Bennett, Sheffield Wednesday ile oynanan maçta ciddi bir sakatlık yaşadı.
Bennett, takım arkadaşı Junior Hoilett ile çarpıştı ve kendisini yerde buldu. Sedye ile kenara alınan 29 yaşındaki oyuncu maça devam edemedi.
Kenara alınan Bennett'in gözündeki şişlik ise dikkat çekti. Gözü tamamen kapanan futbolcu, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı ciddi bir sorunu olmadığını belirtti.
Kaynak: Hürriyet
Haber Videosu: Cardiff City'de forma giyen Joe Bennett, takım arkadaşıyla çarpışınca gözü tamamen kapandı
HABER YORUMLARI (4)
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o gülenlerinde allah belasını versin nasıl bir varlıksınız siz öyleCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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aynen katılıyorum I. . .Yayından Kaldır