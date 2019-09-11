İngilizlerden Vedat Muriç'e büyük övgü!

11.09.2019 19:00

Fenerbahçe kariyerine harika bir başlangıç yapan Vedat Muriç, Kosova'nın İngiltere'ye 5-3 yenildiği maçta 1 gol ve 2 asist ile mücadele ederek büyük alkış aldı. İngilizlerde Tottenham'ın izlediği belirtilen Kosovalı golcüye hayran oldu. Maç boyunca ve sonrasında Muriç'e sosyal medyadan övgü dolu sözler söyleyen İngilizler, Twitter'dan görüşlerini paylaştılar.

''HARRY KANE'DEN İYİ OYNUYOR''

5-3 İngiltere'nin galibiyetiyle sonuçlanan maçta İngiliz taraftarları, ''Vedat Muriqi, Harry Kane'den iyi'', '' Muriqi, Harry Kane'den iyi oynadı. Muriqi'nin değeri 2.5 milyon euro, Kane'in ise 150 milyon euro'', ''Muriqi, dünyanın düşündüğü Harry Kane gibi oynuyor'', ''Vedat Muriqi, Maguire ve Keane karşısında üstünlük sağladı'' ve ''Vedat Muriqi kim? İngiltere'yi paramparça ediyor. Nasıl bir performans!'' tweetleri attılar.

(Sporx)