İngiliz Devi Tottenham, Domagoj Vida'nın Peşinde!
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.
Vida'nın taliplileri bitmiyor. Özellikle ligin 2. yarısında müthiş bir performans gösteren Hırvat futbolcunun İngiliz kulüplerinden Tottenham'ın radarına girdiği öğrenildi. Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun yöneticilerden sezon sonunda Domagoj Vida'nın alınmasını istediği iddia edildi.
Tottenham'ın gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak istediği ve bu nedenle kadroyu güçlendirmek için kesenin ağzını açtığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
(Takvim)
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