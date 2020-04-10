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Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının oluşturduğu olağanüstü şartlarda insan hayatının önemine dikkati çekerek kulüplere destek mesajı gönderdi. Infantino "Acil yardım fonu sayesinde son 4 yıldır birlikte yaptığımız çalışmalar dolayısıyla mali olarak çok güçlü konumdayız. Bu FIFA'nın değil futbolun" dedi.

10.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:08
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz

FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında üye federasyonlara futbolu desteklemek için belirledikleri öncelikler ile ilgili video mesaj gönderdi. FIFA'dan yapılan açıklamada, Infantino'nun futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceklerini ifade ettiği belirtilirken, "Birinci önceliğimiz sağlık. Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez. Dünyadaki herkes bunun bilincinde olmalı. Her şey yüzde 100 güvenli hale gelmeden organizasyonları devam ettirmek, sorumsuzluktan da öte bir şeydir. Risk almaktansa biraz beklemek daha iyidir. Bu süreçte mali sıkıntı yaşayabilecek kulüpler olacaktır. Acil yardım fonu sayesinde son 4 yıldır birlikte yaptığımız çalışmalar dolayısıyla mali olarak çok güçlü konumdayız. Bu FIFA'nın değil futbolun parası. Bize ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek görevlerimiz ve sorumluluklarımız arasında" dedi.

"FUTBOLCULARIN TRANSFERLERİ VE SÖZLEŞMELERİNDE ESNEKLİKTE SAĞDUYUNUN HAKİM OLMASI GEREKİYOR"

Federasyonlara 2019-2020 yılı için yapılacak ödemelerde belli şartlar olduğunu dile getiren Infantino, "Bu kriterlerin esnetilmesini talep ediyoruz. Asla yalnız olmayacaksınız ve tüm dünya paranın nereye ve neden harcandığını bilecek. Uluslararası maç takvimiyle ilgili hem milli takımların hem de kulüplerin yararına doğru adımlar atılmalı. Futbolcuların transferleri ve sözleşmelerinde esneklikte sağduyunun hakim olması gerekiyor. Her şey iyi olduğunda, futbolun tekrar insanları bir araya getirmede önemli rol oynayacağına inanıyorum. O an için hazırlanalım. FIFA, bu zor zamanlarda bizimle birlikte. Hep birlikte kazanacağız" diye konuştu.

Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz

Kaynak: DHA

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