İndirimin İkinci Kez Uzatılması, Tüm Oyuncular İçin Kritik Öneme Sahip"

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, "Vergi indirimlerinin ikinci kez uzatılmasının, otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.OSD'den yapılan açıklamada, otomotiv sektörünü de kapsayan ÖTV ve KDV indirimlerinin ikinci kez uzatıldığı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 31 Mart'a kadar geçerli olacak vergi indirimlerinin 30 Haziran 2019'a kadar sürdürüleceği hatırlatıldı.

Buna göre, motor hacmi 1600 cc altında ve ÖTV matrahı 70 bin lira altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV'nin yüzde 30, 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin lira ile 120 bin lira aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV'nin ise yüzde 35 şeklinde uygulanmaya devam edeceği bildirilen açıklamada, ticari araçlardan alınan yüzde 18 KDV oranının ise 30 Haziran'a kadar yüzde 1 olarak uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSD Başkanı Haydar Yenigün, kasım ayından itibaren devreye alınan ÖTV ve KDV indirimlerinin, devam eden 5 aylık süreçte pazar daralmasını azaltıcı bir etki yarattığını aktararak, şunları kaydetti:

"Vergi indirimlerinin devam etmesiyle birlikte daralmanın şiddetinin daha da azalarak iç pazarın 400-450 bin adet aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Vergi indirimlerinin ikinci kez uzatılmasının ise otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

Seçimlerden sonra ekonomideki genel gidişat daha iyi olacak. Cumhurbaşkanlığı kararı ile seçimlerden hemen önce gelen ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılması müjdesi bu öngörümüzü daha da kuvvetlendirdi. Bu noktada, özellikle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere ilgili tüm bakan yardımcılarımıza özellikle teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA