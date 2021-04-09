İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor
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İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Sanat, kripto teknolojisi ile birleşince ortaya yepyeni bir pazar çıktı. NFT ile şifrelenen dijital eserler pazar yerlerinde, gerçek sanat eserlerinin ulaşamayacağı rakamlara satılıyor.

Kimileri "dijital sanat" diyor buna, kimileri "kripto sanat". Ancak NFT ile sattığınız şeyin bir sanat eseri olması şart değil. Bir tweet, bir animasyon, bir ses dosyası veya herhangi dijital bir varlık olabilir. En yakın örneği; Jack Dorsey'in attığı ilk tweetin milyonlarca dolara satılması.

Peki nedir bu NFT? Değişen dijitalleşen dünyada karşımıza çıkan NFT hakkında tüm merak edilenler, "Smoshka" adlı YouTube kanalında anlatıldı.

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İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor
NFT nedir? NFT yapmak, satmak mümkün mü? NFT coin hakkında merak edilenler...
NFT nedir? NFT yapmak, satmak mümkün mü? NFT coin hakkında merak edilenler...
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