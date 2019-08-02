İnanılmaz Hedefler: Ibrahimovic-Arsenal

Ibrahimovic'in bu mükemmel hedefine bir göz atın. Zlatan'ın gol hareketi zekiydi - İsveçli forvet 'Topçular'ı kırdıktan sonra Xavi Hernández'ın topu öne doğru ve Almunia üzerinde yumuşak bir yonga ile geçirdiği süre boyunca Arsenal'in arka hattında bir boşluk bıraktı. 46 dakika dart koşusu ile yan kapanı.