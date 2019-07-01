İnanılmaz Hedefler: Emmanuel Emenike vs CSKA
Moskova'daki CSKA'ya karşı eski Spartak'ın forvet oyuncusu Emmanuel Emenike'nin bu inanılmaz amacına göz atın. Emenike, 2011-2013 arasında Spartak'ta oynadı ve 42 maçta 21 gol attı.
Moskova'daki CSKA'ya karşı eski Spartak'ın forvet oyuncusu Emmanuel Emenike'nin bu inanılmaz amacına göz atın. Emenike, 2011-2013 arasında Spartak'ta oynadı ve 42 maçta 21 gol attı.
Kaynak: Dugout
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