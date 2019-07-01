İnanılmaz Hedefler: Emmanuel Emenike
Eski Spartak Moskovalı golcü Emmanuel Emenike'nin bu inanılmaz amacına göz atın. Saldırgan, 2011-2013 yılları arasında kulüpteki iki yılında 21 kez gol attı.
Eski Spartak Moskovalı golcü Emmanuel Emenike'nin bu inanılmaz amacına göz atın. Saldırgan, 2011-2013 yılları arasında kulüpteki iki yılında 21 kez gol attı.
Kaynak: Dugout
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