İnanılmaz Hedefler: Emmanuel Emenike

Eski Spartak Moskovalı golcü Emmanuel Emenike'nin bu inanılmaz amacına göz atın. Saldırgan, 2011-2013 yılları arasında kulüpteki iki yılında 21 kez gol attı.

Eski Spartak Moskovalı golcü Emmanuel Emenike'nin bu inanılmaz amacına göz atın. Saldırgan, 2011-2013 yılları arasında kulüpteki iki yılında 21 kez gol attı.

Kaynak: Dugout

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