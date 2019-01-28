İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu

Uzatılan imar barışı başvurularında 2019 tarifesi belli oldu. Buna göre arsa rayiç bedellerinde 2019 yılı dikkate alınacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlak Danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı kayıt Belgesi başvuru süresi 15/06/2019 tarihine kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresi ise 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Uzatma sonrası teknik güncellemeler nedeni ile başvurular 1 Ocak'tan itibaren alınmıyordu. Çalışmaların tamamlanması sonrası, Yapı Kayıt Belgesi başvuruları tekrar başladı. Buna göre yapılacak başvurularda arsa ve arazi birim değerlerinin 2019 değeri esas alınacak" dedi.

"Arsa - Arazi değerleri yüzde 11,865 arttı"

Yapılan düzenleme ile yapı sınıfı bedellerin değişmediğini lakin cadde ve sokak rayiç değerlerinin yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttığını belirten Özelmacıklı, "Arsa ve arazilerinin 2019 yılı vergi değerleri, 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 23,73/2) yüzde 11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle bulunan değer oldu. Buna göre 2018 yılında rayiç değeri 3 bin TL olan arsa için 2019 yılında bu değer 3559,5-TL olarak esas alınacak. Yeni yıla ait ait arsa birim değerleri, ilgili belediye müracaat ile ya da belediyenin internet siteleri üzerinden arsa rayiç sorgulamaları ile öğrenilebilir" dedi.

"Taksitlendirme önemli bir ihtiyaç"

Ödemelerde taksitlendirmenin önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Özelmacıklı, "İmar Barışında Yapı Kayıt Belgesi bedeline her malik kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda. Çünkü iskansız yapılarda Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmiyor. Lakin sahada görüyoruz ki binadaki maliklerden bazıları ödeme yapmayınca işlemler yapılamıyor ve tıkanıyor. Her ne kadar ödemeyen maliklerden talep etme hakkı olsa da kimse başkası adına bu bedeli ödemek istemiyor. O zaman çözüm bunu taksitlendirmek ve ödenmesini kolaylaştırmak olmalı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA