"İmamoğlu'nun atadığı Bahaddin Yetkin, CHP milletvekilinin kardeşiyle ortak" iddiasına yalanlama

15.08.2019 07:35

İSBAK'a atanan Bahaddin Yetkin'le bir teknoloji şirketinde "ortak olduğu" iddiasıyla gündeme gelen CHP Milletvekili Tekin Bingöl'ün kardeşi Sertaç Bingöl, açıklama yaptı. Bingöl, Yetkin'leortak olduğu iddiasını yalanlarken, ticari işlemlerinin abisiyle ilişkilendirilmesinin haksızlık olduğunu savundu.

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün kardeşi Sertaç Bingöl, İSBAK Genel Müdürlüğü görevine atanan ancak daha sonra istifa eden Bahaddin Yetkin'in şirketi NOVOTELY ile olan ilişkisine açıklık getirdi.

Bahaddin Yetkin

ŞİRKETİN TÜM HİSSELERİNİ DEVRALMIŞ

Sertaç Bingöl şu açıklamayı yaptı:

"2017 yılında TEKNOKENT'e faaliyetlerde bulunmak ve iş yapabilmek adına var olan bir şirketi devralmak üzere girişimlerde bulundum. Bu sırada sektörde iş yapan yöneticilerin tavsiyesi ile ismi daha sonra İSBAK'taki atamalarla gündeme gelen Bahaddin Yetkin'in şirketinin devrine hazır olduğunu söyleyerek bizi yönlendirdiler. NOVOTELY adlı şirketin tüm hisselerini 10 Nisan 2017 tarihinde devraldım ve haberde adı geçen Bahaddin Yetkin ile şirketin bir ilgisi kalmadı. Söz konusu bu devir işlemi 10 Nisan 2017 tarihli ticaret sicil gazetesinde de yayınlandı.

AĞABEYİYLE İLİŞKİLENDİRİLMESİNE TEPKİ

2017'de gerçekleşen bu işlemleri, CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili ağabeyim Tekin Bingöl ile ilişkilendirmek ve bugünkü süreçle bağlantı kurmak haksızlıktır. Ağabeyim Tekin Bingöl, adı geçen şirkete ortak değildir.

"NE İBB SEÇİMLERİ NE DE İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI GÜNDEME YOKTU"

Şahsımın şirket devraldığı tarih 23 Haziran 2019 seçimlerinden 2,5 yıl öncesi olup, şirketi devralırken, ne İBB seçimleri ne de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı gündemde yoktu. Bahaddin Yetkin'le tamamen tesadüften ve zorunluluktan kaynaklanan şirket devri işlemini farklı bir zemine çekmenin kimseye fayda getirmeyeceğini düşünüyor ve gerçekleri kamuoyunun bilgisine sunma ihtiyacı hissediyorum."

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun Bahaddin Yetkin'i İSBAK'a ataması tartışma yaratmıştı.

Bahaddin Yetkin, özellikle sosyal medyadaki tepkilerin ardından 9 Ağustos'ta Twitter'daki paylaşımıyla istifa ettiğini duyurmuştu. Yetkin, "Gördüğüm lüzum üzerine İSBAK AŞ'deki görevimden istifa ettim. Mevlam hayırlara vesile etsin" demişti.

Yetkin, istifasının ardından, tepki çeken paylaşımlarına ilişkin yaptığı açıklamada ise "Açık söyleyeyim, ben hiçbir zaman fikirlerimden dolayı pişman değilim. Fikrimi değiştirmiş olsam da değiştirdim derim" diye konuşmuştu.

Konuya ilişkin değerlendirmeler sürerken CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün kardeşi Sertaç Bingöl'ün Bahaddin Yetkin'le bir şirket üzerinden ortaklık kurduğu iddia edilmişti.