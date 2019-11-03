İmamoğlu'ndan "Boğaz yetkileri elinden alınacak" tartışmalarına yanıt: Yetkiler İBB'nindir, nokta!

03.11.2019 16:26

Dünyanın iki kıta arasında koşulan tek spor olayı Vodafone 41. İstanbul Maratonu, "İstanbul Senin. Durma Koş" sloganıyla koşuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sporcuları yalnız bırakmadı. Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa çıkışına kadar zaman zaman yürüyen zaman zaman da koşan Ekrem İmamoğlu, son günlerde konuşulan, "İBB'nin elinden Boğaz'la ilgili bazı yetkilerin alınacağı" yönündeki tartışmaya da cevap verdi.

"İMAMOĞLU MARATONA AİLESİ İLE BİRLİKTE KATILDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un, "İstanbul Senin. Durma Koş" sloganıyla düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu, sona erdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, maratona eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte katıldı.

Sözcü'nün haberine göre, Gazeteciler de takip ettikleri İmamoğlu'na, köprü üzerinde, "Hep koşacak mısınız sayın Başkan" sorusunu yöneltti. İmamoğlu, soruya, "Köprünün üzerinde biraz yürümeyi düşünüyorum, koşmayı düşünmüyorum. Federasyon başkanımız, 'Köprü uzun, koşmayla bitmez' diye uyardı" yanıtını verdi.

"BOĞAZ VE ÇEVRESİNİN YETKİSİ İBB'NİNDİR, NOKTA!"

İmamoğlu'na son günlerde konuşulan, "İBB'nin elinden Boğaz'la ilgili bazı yetkilerin alınacağı" yönündeki tartışma da hatırlatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun bu hatırlatmaya yanıtı, "Boğaz ve çevresinin yetkisi tümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nindir. Nokta!" oldu. Koşusunu köprünün Avrupa çıkışında sonlandıran İmamoğlu, ödül töreni için Sultanahmet Meydanı'nda kurulan alana geldi. Törende ilk olarak Elit Atlet Kadınlar kategorisinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.