İmamoğlu'na Mazbata Verileceği Haberleriyle Dolar 5,71'e Kadar Geriledi
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İmamoğlu'na Mazbata Verileceği Haberleriyle Dolar 5,71'e Kadar Geriledi

Ekrem İmamoğlu'na mazbata verileceğine yönelik haberlerin ardından dolar kuru 5,71'e kadar geriledi.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alacağına yönelik haberler sonrası dolarda sert düşüş yaşandı. Dolar kuru şu sıralar 5,71'den euro ise 6,48'den işlem görüyor.

5,71'E KADAR GERİLEDİ

Gün içinde en yüksek 5,79 lirayı gören dolar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mazbatası teslimi haberleri sonrasında 5,71 liraya kadar geriledi.

MAZBATA HABERLERİ İLE KURLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

İBB mazbatası teslimi haberleri öncesinde;

- 5,79 liraya kadar yükselen dolar, 5,71 liraya kadar,

- 6,56 liraya kadar yükselen euro 6,48 liraya kadar

- 7,85 liraya kadar yükselen sterlin 7,48 liraya kadar geriledi.

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