İlkay Gündoğan, Manchester City ile olan sözleşmesini 4 yıl uzattı

09.08.2019 11:48

Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, transfer çalışmaları kapsamında kadrosunda bulunan İlkay Gündoğan ile sözleşme yeniledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İlkay'ın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

2016 YILINDA DORTMUND'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

2016 yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan 27 milyon euroya transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, Manchester ile çıktığı 114 resmi müsabakada 17 gol atarken, 17 de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon toplam 50 resmi karşılaşmada görev alan Türk asıllı Alman futbolcu, 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 kez de arkadaşlarına asist yaptı.

Sözleşmesinin uzatıldığı için mutlu olduğu söyleyen İlkay, Teknik Direktör Pep Guardiola ile çalıştığı için de kendini ayrıcalıklı hissettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA