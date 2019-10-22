Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'e yenildi!

22.10.2019 18:59

UEFA Gençler Ligi'nde Galatasaray ve Real Madrid arasındaki ilk düello gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların genç takımı, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta Madrid temsilcisine 1-0 yenildi. Konuk takımın golünü 89. dakikada Pablo Ramon kaydetti. Galatasaray'da Yunus Akgün etkileyici bir performans sergilerken, Terim'in sezon öncesi A takımda denediği Atalay Babacan da mücadelede 90 dakika forma giydi.

GALATASARAY'IN GALİBİYETİ YOK

Galatasaray U19 Takımı, 3. maçında da puan ile tanışamazken, Madrid U19 9 puan ile liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım gruptaki 4. maçında Real Madrid U19 ile deplasmanda karşılaşacak.