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U19 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi

U19 Elit Gelişim Ligi 23. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

22.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:39
U19 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi

Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak olan - derbisi öncesinde heyecan alt kategorilerde yapılan karşılaşma ile yaşadı. U19 Elit Gelişim Ligi 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

ATALAY YILDIRIM ŞOV YAPTI

Sarı-kırmızılılar mücadeleden Atalay Yıldırım'ın 2 ve Yunus Akgün'ün tek golü ile derbiden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golünü ise Muhammed Gümüşkaya kaydetti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: U19 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi
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