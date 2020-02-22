: U19 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi

22.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:39

Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde heyecan alt kategorilerde yapılan karşılaşma ile yaşadı. U19 Elit Gelişim Ligi 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

ATALAY YILDIRIM ŞOV YAPTI

Sarı-kırmızılılar mücadeleden Atalay Yıldırım'ın 2 ve Yunus Akgün'ün tek golü ile derbiden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golünü ise Muhammed Gümüşkaya kaydetti.

Kaynak: İHA

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