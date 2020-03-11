SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı - Spor
Valencia, Atalanta, İtalya, Spor

Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta, 4-1'in rövanşında deplasmanda Valencia'yı 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Atalanta'da Josip Ilicic attığı 4 golle geceye damga vurdu.

11.03.2020 01:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 01:05
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla başladı. İtalya'nın Atalanta takımı, evinde 4-1 yendiği İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk oldu. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada konuk ekip, Josip Ilicic'in 3. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip 21. dakikada Kevin Gameiro ile beraberliği sağladı. Ilicic 43. dakikada tekrar penaltıdan bulduğu golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

JOSİP ILİCİC YILDIZLAŞTI

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Valencia, 51. dakikada Gameiro ve 67. dakikada Ferran Torres'in ağları sarsmasıyla skoru 3-2'ye getirdi. İtalyan ekibinde Ilicic 71. dakikada "hat-trick" yaparak eşitliği tekrar sağladı. Sloven futbolcu Ilicic 82. dakikada kendisinin ve takımının 4. golünü bularak skoru belirledi: 4-3. Bu sonuçla Atalanta bir üst tura çıkan taraf oldu.

Atalanta tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Spor
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan son durumu açıkladı Spor
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan son durumu açıkladı
Profesör, 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi Spor
Profesör, 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Spor
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi Spor
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Spor
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Charles Michel Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Haluk Levent Müslüm Gürses
Spor Adem Büyük Tamer Tuna Sergen Yalçın Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Rusya İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 01:04:10. #1.14#