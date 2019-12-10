: İki yeni transfer Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

10.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:02

Ocak ayında kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan, şimdiden bazı futbolcularla transfer görüşmeleri yapan Galatasaray'da iki yıldız oyuncunun Fatih Terim ile çalışmak istemediği ortaya çıktı.

GERİ DÖNEBİLİRLER

Antrenmanlarda, maç içerisinde Fatih Terim'in sergilediği tavırlardan, üsluptan ve yaklaşımdan rahatsız olan Nzonzi ile Seri'nin takımdan ayrılmak istedikleri öğrenilirken, iki yıldızın da Ocak ayında kulüplerine geri dönebileceği bildirildi.

"FLORYA'NIN PATRONU FATİH TERİM'DİR"

Durumu menajerleriyle paylaşan iki futbolcunun Galatasaray'ı kafalarından sildiği ifade edilirken, yönetimin gelişmelerden haberdar olduğu, fakat oyuncuların temsilcilerine 'Florya'nın patronu hocadır' şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

Fatih Terim'in 14 maçta görev verdiği N'Zonzi sadece 1 asist yapabilirken, Seri ise 1 gol 1 asistlik performans ortaya koyabildi.

(Akşam)

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