İki torbacının evinden servet çıktı

Adana'da 28 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, iki torbacının evinde toplam 104 bin lira para ele geçirildi.

10.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:38
İki torbacının evinden servet çıktı

ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Kozan, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda 28 zanlı gözaltına alındı.

104 BİN LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların üst ve evlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 200 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği,1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda iki torbacının evinden toplam 104 bin lira para ele geçirildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 16 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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