IKEA, başörtüsüne tepki gösteren müşterisine karşı Müslüman kadın çalışanını savundu
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IKEA, başörtüsüne tepki gösteren müşterisine karşı Müslüman kadın çalışanını savundu

Müslüman kadınların başörtüsü bazı Avrupa ülkelerinde tartışma konusu olurken, İsveç merkezli mobilya devi IKEA mağazasının, başörtülü bir çalışanını savunması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu

03.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:38
IKEA, başörtüsüne tepki gösteren müşterisine karşı Müslüman kadın çalışanını savundu

Müslüman kadınların başörtüsü bazı ülkelerinde tartışma konusu olurken, İsveç merkezli mobilya devi IKEA mağazasının, başörtülü bir çalışanını savunması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.


Geçen hafta, IKEA'nın İsviçre'nin Aubonne kentindeki bir müşterisi internet üzerinden yaptığı bir yorumda, "Başörtülü bir kasiyerin olması üzücü. Bir daha o mağazaya ayak basmayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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