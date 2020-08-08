Igor Kokoskov sağlık kontrolünden geçti Fenerbahçe Beko'nun 48 yaşındaki başantrenörü Igor Kokoskov, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Beko'nun 48 yaşındaki başantrenörü Igor Kokoskov, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov'a, kulübün yeni sağlık sponsoru olan Acıbadem Sağlık Grubu'nun Altunizade'deki hastanesinde sezon öncesi rutin sağlık kontrolü yapıldı. Detaylı kan tetkikleri yapılan Sırp çalıştırıcı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Kokoskov'un sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: DHA