İdmanda sakatlanan Domagoj Vida, hastaneye kaldırıldı!

19.08.2019 16:32

Beşiktaş'ın bugün yapılan antrenmanında Domagoj Vida şoku yaşandı.

İdmanda sakatlık yaşayan Hırvat futbolcu sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Skorer'in haberine göre çekilecek MR sonrasında yıldız oyuncunun durumu belli olacak.

SAKATLAR KERVANINA KATILDI

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba ve Roco sakatlıkları nedeniyle idmanlara çıkamıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Kulübü Domagoj Vida ile ilgili resmi sitesinden şu açıklamada bulundu: "Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrısı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Demagoj Vida ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı.Durum MR sonucuna göre netlik kazanacak."