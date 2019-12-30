İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı
İddaa risk yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. Şampiyonluğun mutlak favorisi olarak Fenerbahçe gösterildi.
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarına bir müdahalede daha bulundu.
Şampiyonluğun favorisi gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 2.70'den 2.80'e yükselirken, Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a 7, Galatasaray'a ise 10 puan fark yapan lider Sivasspor'a ise 4.50 şampiyonluk oranı belirledi.
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise uzun bir aradan sonra ilk kez şampiyonluk oranlarında 6.50 seviyesine yükseldi.
İşte şampiyonluk oranları;
2.80 Fenerbahçe
4.50 Beşiktaş
4.50 Sivasspor
6.50 Galatasaray
8.00 Trabzonspor
Haber Videosu: İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı
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şampiyon erzurumCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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adil olsun ve hayırlısı olsunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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valla kimse kusura bakmasın adam gibi oturup değerlendirme yapsın boş boş konuşmasın fb tff görüşmesinden sonra iddia fb yi şampiyon olarak gördü iki hafta önce görüşmeden sonra değişti oranlarCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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BU ORANLAR ''ZORLU CENTER'' VE NİHAT-ALİŞ FENERASYON TOPLANTISIYL ZORAKİ! DEĞİŞMİŞTİR. 73-75 PUAN BANDINDA ŞAMPİYON GALATASARAYDIR. BOŞA KİMSE HEVESLENMESİN.Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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sezon başından bu yana hakem kararları penaltı rekoru kırılması daha sonra zorlu görüşmesi en son derbide olanlar maçtaki inanılmaz kararlar artık tamamen kesinleşti bu sene fenerbahçeden başka bir takımın şampiyonluk şansı yokCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır