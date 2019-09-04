İcradan yarı fiyatına satılık ifadesi tarih oluyor

04.09.2019 11:38

Geçtiğimiz Mayıs ayında açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'nde bulunan yeni icra modeli 11. Kalkınma Planı'nda da yer aldı.

Hakim ve savcılara coğrafi teminat getiren, ceza mahkemelerinin 24 saat esasıyla hizmet vermesinin önünü açan, noterlik ve özel kalem müdürlüğünü meslek haline dönüştüren ve avukatlara da yeşil pasaport hakkı tanınmasını sağlayan düzenlemelerin yer aldığı plan dahilinde icra dairelerine yönelik de yeni bir model uygulamaya alınacak.

İLK YOĞUN YERLERDE UYGULANACAK

Yeni icra dairesi modeli öncelikle iş yoğunluğu olan bölgelerde denenecek. Yeni modelde icra takibiyle çocukla kişisel ilişki kurulması, icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılacak. Bu görev için daha insani ve çocuğa uygun yöntemler geliştirilecek.

SANAL İCRA DAİRESİ KURULACAK

Öte yandan en önemli uygulamalardan biri olarak da öne çıkan sanal icra dairesi uygulamasına da başlanacak.

Sanal daireler üzerinden özellikle abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takipler başlatılacak. Sisteme işlenecek tüm veriler için UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Sistem sayesinde takipler elektronik ortamda başlatılacak ve yürütülecek.

TALEP OLURSA HACZE BAŞLANACAK

Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine rağmen borcun ödenmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine icraya devam olunacak, haciz aşamasına geçilecek.

50 KURUŞA SORGU

Alacaklılar söz konusu sistem üzerinden haciz talebinde bulunmaksızın borçlunun mal, hak veya alacağını da 50 kuruş karşılığında sorgulayabilecek. Alacaklının bir gün içinde aynı dosya üzerinden 5 kez yapacağı sorgudan ise ücret alınmayacak.

Yeni modelde icra-iflas davalarında ortaya çıkan hata payları da minimum seviyelere indirilecek.

HACİZDEN YARI FİYATINA İFADESİ TARİH OLACAK

Lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilerek tasfiye usulünün yeniden düzenleneceği ve yedieminlik müessesesinin ise ıslah edileceği yeni modelde hacizlik mallar için belirlenen piyasanın çok altındaki fiyat mekanizmasına da el atılacak.

Borçluya, haczedilen malını satma hakkı tanınmasının yanı sıra haczedilen malın gerçek değerinde satılmasını sağlayacak prosedürlerin oluşturulması da sağlanacak.

Son günlerde gündeme gelen hacizlik mallar arasında konut, arsa ve otomobillerin yanı sıra hastane ve minibüs hattı gibi dikkat çeken mal ve eşyaların da açık arttırma usulü ile yarı fiyatına satışa çıkarıldığı görülmüştü.

EMSAL KARAR: HACİZLİ ARACIN SATIŞI YASAK DEĞİL!

Geçtiğimiz aylarda satın aldığı traktörü üzerine tescil etmek isteyen bir vatandaş, traktör üzerindeki haciz kararlarından ötürü kendisine emniyetten verilen 'hacizli araç tescil edilemez' kararını idare mahkemesine taşımış, konunun Danıştay'a intikal etmesinin ardından ise verilen emsal kararda; hacizli bir aracın satışının yasak olmadığına, aracın hacizli olarak satılıp haciz şerhleriyle birlikte tescil edilebileceğine hükmedilmişti. (Yeni Şafak)