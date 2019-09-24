Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda İçel İdmanyurdu'na elendi!

24.09.2019 22:09

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İçel İdmanyurdu'nu Osmanlı Stadyumu'nda ağırladı.

PENALTI ATIŞLARI MAÇIN KAZANANINI BELİRLEDİ

52. dakikada Halil İbrahim Esen ile öne geçen ev sahibi ekibe yanıt, 81. dakikada Mustafa Özkaya'nın penaltı atışıyla geldi. Mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sona erince, penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında güçlü rakibine karşı 5-4'lük üstünlük kuran İçel İdmanyurdu, 6-5'lik skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Kaynak: DHA