İbrahim Kutluay, uğruna 14 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisinden ayrıldı

İki çocuğunun annesi ünlü manken Demet Şener ile evliliğini Edvina Sponza için bitiren eski basketbolcu İbrahim Kutluay, bu ilişkisinden aradığı mutluluğu bulamadı. İlişkisini bitiren Kutluay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sonunda özgürlük" dedi.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Demet Şener'le olaylı bir şekilde boşanan İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile olan ilişkisini gözlerden uzak yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilde görüntülenen çift, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi. Kutluay'ın dün akşam yaptığı "Sonunda özgürlük" paylaşımı ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.

TATİLDE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkan çift, bir partiye katılmış hatta samimi bir şekilde görüntülenmişti.