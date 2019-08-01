İbrahim Kutluay, uğruna 14 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisinden ayrıldı
İbrahim Kutluay, uğruna 11 yıllık karısı Demet Şener'i aldattığı sevgilisi Edvina Sponza ile ayrıldı. Kutluay'ın ayrılık sonrası yaptığı paylaşım ise herkesi şaşırttı.
İki çocuğunun annesi ünlü manken Demet Şener ile evliliğini Edvina Sponza için bitiren eski basketbolcu İbrahim Kutluay, bu ilişkisinden aradığı mutluluğu bulamadı. İlişkisini bitiren Kutluay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sonunda özgürlük" dedi.
BİRBİRLERİNİ SİLDİLER
Demet Şener'le olaylı bir şekilde boşanan İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile olan ilişkisini gözlerden uzak yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilde görüntülenen çift, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi. Kutluay'ın dün akşam yaptığı "Sonunda özgürlük" paylaşımı ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.
TATİLDE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ
Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkan çift, bir partiye katılmış hatta samimi bir şekilde görüntülenmişti.
YORUMLAR (19)
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ulan yuva yikanin yuvasi olurmu olmaz tabiki kim bilir kactane intizar aldin allah bilirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu Adama Kadın gibi Kadın lazım !!!! Ama GÖNÜL bu...., bu sefer doğuru birini bulursun isallah !!!!Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Niye yuvasını yıktı ki o çocuğa yazıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadınlar bu kadar aptal oldukça daha çok sevgili yapar bu adam ????????Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Kuş uçmadı dişi kuş yuvayı terk ettinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yuva yıkanın yuvası olmazmış!!!Cevap Yaz 35 4 Yayından Kaldır
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Demet şener kendisi de yıktığı için olmadı o zaman.45 5 Yayından Kaldır
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helal olsun sana ibo. Paran var tipin var her şeyin var ne yapsan sana yakışır. Ben senın yerinde olsam kürdan gibi hatun değiştiririm. Bu dünyaya bı dahamı gelicen. Ama allah için Edvina on tane Demet Sener eder. Onuda bilCevap Yaz 4 13 Yayından Kaldır
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Kimbilir kaçıncı kocasıydı ibo. Gömlek değiştirir gibi sevgili değiştirenler kadınlar oldu artık8 1 Yayından Kaldır
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Helal olsun ne ya. Ya o senin kızın olsaydı yine helal diyecekmiydin. Çalma kapıyı çalarlar kapını.7 Yayından Kaldır
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