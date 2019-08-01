İbrahim Kutluay, uğruna 14 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisinden ayrıldı

İbrahim Kutluay, uğruna 11 yıllık karısı Demet Şener'i aldattığı sevgilisi Edvina Sponza ile ayrıldı. Kutluay'ın ayrılık sonrası yaptığı paylaşım ise herkesi şaşırttı.

1.08.2019 15:25
İbrahim Kutluay, uğruna 14 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisinden ayrıldı

İki çocuğunun annesi ünlü manken Demet Şener ile evliliğini Edvina Sponza için bitiren eski basketbolcu İbrahim Kutluay, bu ilişkisinden aradığı mutluluğu bulamadı. İlişkisini bitiren Kutluay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sonunda özgürlük" dedi.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Demet Şener'le olaylı bir şekilde boşanan İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile olan ilişkisini gözlerden uzak yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilde görüntülenen çift, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi. Kutluay'ın dün akşam yaptığı "Sonunda özgürlük" paylaşımı ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.

TATİLDE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkan çift, bir partiye katılmış hatta samimi bir şekilde görüntülenmişti.

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YORUMLAR (19)

  • ADINIZI YAZIN:
    ulan yuva yikanin yuvasi olurmu olmaz tabiki kim bilir kactane intizar aldin allah bilir
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  • YORUM:
    Bu Adama Kadın gibi Kadın lazım !!!! Ama GÖNÜL bu...., bu sefer doğuru birini bulursun isallah !!!!
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  • MAYK BİÇAÇO:
    helal olsun sana ibo. Paran var tipin var her şeyin var ne yapsan sana yakışır. Ben senın yerinde olsam kürdan gibi hatun değiştiririm. Bu dünyaya bı dahamı gelicen. Ama allah için Edvina on tane Demet Sener eder. Onuda bil
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  • HÜSEYİN:
    Kimbilir kaçıncı kocasıydı ibo. Gömlek değiştirir gibi sevgili değiştirenler kadınlar oldu artık
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  • AAA:
    Helal olsun ne ya. Ya o senin kızın olsaydı yine helal diyecekmiydin. Çalma kapıyı çalarlar kapını.
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