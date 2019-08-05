HSBC tepe yöneticisini gönderdi, 4 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu
HSBC 18 ay önce göreve başlayan tepe yöneticisi John Flint'i gönderdi, 4 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu
HSBC 18 ay önce göreve başlayan tepe yöneticisi John Flint'i gönderdi, 4 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
Konuyla ilgili kaynaklar Flint'in ayrılmasındaki ana etkenin bankacılık devinin yönetim kurulu başkanı Mark Tucker ile aralarındaki fikir ayrılığı olduğunu belirtiyor. Flint'in bankanın karlılığını yükseltmek için maliyetleri kısmada ve üst yöneticilere gelir hedefi koymada çekimser davranmasının bu fikir ayrılığına neden olduğu belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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