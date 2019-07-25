Hocası Emre Mor'u idmanda kenara çekti! İspanyollar eleştirdi

Galatasaray'a gelmesine kesin gözüyle bakılan ancak menajerlik şirketiyle yaşanan sorunun aşılamaması nedeniyle Emre Mor transferi daha bitmedi. Yıldız oyuncunun da bu durumdan rahatsız olduğu yakın çevresi tarafından biliniyor.

HOCASI ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Pürüzlerin giderilmesini ve sarı-kırmızılıların yolunu tutmayı bekleyen 22 yaşındaki bu arada bonservisini elinde bulunduran kulübüyle antrenmanlara çıkarken, idmanda ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı. Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba genç oyuncu ile sahanın kenarında özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaşananları haberleştiren La Voz de Galicia gazetesi, 'Escriba, Emre Mor'a bir psikolog gibi davrandı' ifadelerini kullandı.

HOCASI SABIRLA DİNLEDİ

Hocası kendisiyle konuşurken Emre Mor'un ilginç hareketleri dikkatlerden kaçmadı. Futbolcunun konuyla ilgili durumu açıklamaya çalıştığı belirtilirken, haberde, Escriba'nın kendisini sabırla dinlediği kaydedildi.

Görüntülerde bu diyaloğun ardından oyuncusunun koluna giren Celta Vigo teknik direktörünün oyuncuyu yeniden sahaya döndürdüğü ve sonrasında ittirdiği görülürken 'Emre'yi çalışmaya devam etmeye davet etti' denildiği belirtildi.