Hoca olarak döneceği konuşulan Alex'in yaptığı paylaşımlar iddiaları kuvvetlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hoca olarak döneceği konuşulan Alex'in yaptığı paylaşımlar iddiaları kuvvetlendirdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Yardımcı antrenör olarak Fenerbahçe'ye geleceği konuşulan efsane Alex de Souza, bugün kulübe imza atışının 17. yılını bir fotoğrafla kutladı, Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilyalı yeni smaçörü Ana'yı videolu mesajla tebrik etti. Kısa süre önce antrenörlüğe başlayan Alex'in bugün yaptığı peş peşe Fenerbahçe paylaşımları taraftarları heyecanlandırdı. Uzun süredir Fenerbahçe konularında sessiz kalan Alex'in zamanlaması manidar bulundu.

Sarı-Lacivertliler'in efsanesi Alex'in adının geçmesi bile taraftarları heyecanlandırdı. Bir süre önce antrenörlüğe başlayan Brezilyalı efsanenin, takımın başına geçmesi beklenen Portekiz kültüründen bir teknik adamın yardımcısı olacağını konuşuluyor. Bu gelişmeler yaşanırken Alex'ten gelen peş peşe Fenerbahçe paylaşımları dikkat çekti.

Hoca olarak döneceği konuşulan Alex'in yaptığı peş peşe paylaşımlar taraftarı heyecanlandırdı

KUTLUALP'E TEŞEKKÜR ETTİ

Alex de Souza, kendisini kulübe kazandıran o dönemin yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp'e Instagram'dan teşekkür etti, imza attığı anı paylaştı. Bunun ardından Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilyalı yeni transferi Ana'yı videolu mesajla tebrik etti. Bir gün içinde Alex'in sık Fenerbahçe paylaşımları yapması iddiaları kuvvetlendirdi.

Hoca olarak döneceği konuşulan Alex'in yaptığı peş peşe paylaşımlar taraftarı heyecanlandırdı
Hoca olarak döneceği konuşulan Alex'in yaptığı paylaşımlar iddiaları kuvvetlendirdi
Ali Koç kasayı dolduracak formülü buldu! Yıldız futbolcuların satışına gerek kalmadı
Ali Koç kasayı dolduracak formülü buldu! Yıldız futbolcuların satışına gerek kalmadı
Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti
Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Meral Akşener Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Murat Boz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Roland Garros Sergen Yalçın Servet Yardımcı Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hoca olarak döneceği konuşulan Alex'in yaptığı paylaşımlar iddiaları kuvvetlendirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:40:04. #1.16#

title