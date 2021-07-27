Hızlı bir yükseliş trendine giren Bitcoin, Amazon'dan gelen yalanlama sonrası düşüşe geçti
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Hızlı bir yükseliş trendine giren Bitcoin, Amazon'dan gelen yalanlama sonrası düşüşe geçti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

ABD merkezli e-ticaret ve bilişim devi Amazon kripto para birimi Bitcoin'i bu yılın sonundan itibaren ödeme aracı olarak kabul edeceği yönünde basında çıkan haberleri yalanladı. Bu gelişme sonrası hızlı bir yükseliş trendine giren Bitcoin, yönünü yeniden aşağı çevirdi.

Amazon'un kripto para ve blok zincir uzmanı alımı için ilan vermesi, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceği ve hatta Amazon'un 1 yıl içinde kendi kripto parasını çıkaracağı iddialarının ortaya atılmasına yol açmıştı.

AMAZON'DAN YALANLAMA GELDİ

Amazon Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kripto paralara ilgimiz her ne olursa olsun, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceğimize, kripto paralar için spesifik planlarımıza yönelik spekülasyonlar doğru değil. Amazon'dan alışveriş yapan müşterilerimiz için kripto para kullanımının neye benzeyebileceğine araştırmaya odaklanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ÇIKTIĞI GİBİ DÜŞTÜ

Dün Amazon'la ilgili çıkan haberlerin de etkisiyle Bitcoin 40 bin dolar sınırına yaklaşmıştı. Ancak Amazon Sözcüsü tarafından yapılan açıklama sonrası Bitcoin 36 bin dolara geri çekildi.

ELON MUSK YEŞİL IŞIK YAKTI

Geçen hafta da Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul etmeye "büyük olasılıkla" tekrar başlayacağını belirterek "Doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

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Hızlı bir yükseliş trendine giren Bitcoin, Amazon'dan gelen yalanlama sonrası düşüşe geçti
Bir anda tırmanışa geçen Bitcoin, 40 bin dolar seviyesine yaklaştı
Bir anda tırmanışa geçen Bitcoin, 40 bin dolar seviyesine yaklaştı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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