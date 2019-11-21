Hindistan'da gökten para yağdı

21.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:17

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da Çarşamba akşamı yaşanan olayda, Bentinck Caddesi üzerinde bulunan bir ofis binasının altıncı katından para yağmaya başladı.

EN YÜKSEK BANKNOT 2 BİN RUPİYDİ

Caddede bulunanlar kısa bir şaşkınlığın ardından atılan banknotları toplamaya çalıştı. Atılan banknotların 100 (yaklaşık 8 TL), 200 ve 500 rupi değerinde olduğu görüldü. En yüksek banknot ise 2.000 rupiydi (yaklaşık 160 TL).

'Para yağmurundan' kimin sorumlu olduğu bilinmezken, bu anlara dair çekilen video sosyal medyada viral oldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın, gelir dairesinden görevlilerin ofise baskın düzenlediği bir sırada gerçekleştiği iddia edildi. Ancak Gelir İstihbaratı Müdürlüğü (DRI) baskınla para yağmuru arasında bir bağlantı olmadığını belirtti.

DRI, vergi kaçırma iddiaları nedeniyle o katta bulunan ve ithalat-ihracatla uğraşan özel bir firmada arama gerçekleştirildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.