Hidayet Türkoğlu'ndan NBA'e Enes Kanter Uyarısı!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu,ABD merkezli spor kanalı ESPN'de yayınlanan E: 60 programına katıldı.

"AMERİKALI DOSTLARIM, DİKKATLİ OLUN"

"Enes Kanter, bir terör örgütü elebaşını açıkça destekliyor." diyen Türkoğlu, "Terör örgütlerinin destekçilerine mesaj göndermem. Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim, dikkatli olmaları. E: 60'a konuşuyorum çünkü Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Kanter ve FETÖ elebaşı konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Enes Kanter, NBA platformunu terörist bir örgütün propagandası için kullanıyor." şeklinde konuştu.

LONDRA'YA GİTMEMİŞTİ

Ocak ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan lig maçına, hayati tehlikesi olduğunu ileri sürerek gitmeyen Enes Kanter'in iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Türkoğlu, basketbolcunun New York Knicks'te oynadığı dönemde yaşanan olayın, vize sorunundan kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: AA