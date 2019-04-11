Hertha Berlin, Hasan Ali Kaldırım'ı İstiyor
Alman ekibi Hertha Berlin, hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda çoğu zaman oynadığı futbolla eleştiri alan ancak mücadelesiyle beğeni toplayan Hasan Ali Kaldırım'ın peşine düştü.
Fenerbahçe'nin gösterdiği kötü performansın yanı sıra çoğu zaman eleştirilse de ortaya koyduğu mücadeleyle takdir toplayan Hasan Ali Kaldırım'a Almanya'dan talip çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre; F.Bahçe'de başarılı performansıyla dikkat çeken Hasan Ali Kaldırım'ı, Alman kulübü Hertha Berlin'in istediği öğrenildi. Hertha Berlin'in sezon sonunda teklif yapmayı planladığı öne sürüldü. Hasan Ali Kaldırım, yükselen performansıyla Milli Takım'ın da vazgeçilmezi oldu.
Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 25 maçta 2 go latarken, 3 asist yaptı.
YORUMLAR (20)
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Asan ali kaldirim kötü futbolçu diyenler onlara tavsiyem göz doktoruna görünsünler asan Ali ona verilen bütün görevleri layikiyle yerine getiriyor sadeçe güzel ortalar yapamiyor ama ileriye topu çikartmasi devamli kosmasi adam eskiltmesinde 4x4 bir oyunçu bana sorarsaniz fenerin su an ki en iyi oyunçusu asan Ali kardesimdir ona tavsiyem böyle devam et asanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Abi satın gitsin para lazım bize :)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KÜME DÜŞMEMEK İÇİN OYNAYAN TAKIMIN FUTBOLCUSUNUMU İSTEMİŞLER BARİ BİDE 10MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER YAZAYDINIZ PUHAHAHAHAAAAAAAACevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır
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Eğer üzerine para istemiyorlarsa verin gitsin:)Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
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MENEJER PARA PARA PARA. . MENEJER PAYININ ARTTIRILMASINI İSTİYOR, TRANSFER HİKAYE, UYDURMA. . MENEJERLER, MENEJERLİĞİNİ YAPTIĞI FUTBOLCU BİRAZCIK CİLALANDIMIYDI BÜYÜK TAKIMLARDAN TALEP VAR DEDİKODULARINI YAYMAYA BAŞLARLAR. . UYANIK SPORLAR.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır