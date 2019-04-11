Hertha Berlin, Hasan Ali Kaldırım'ı İstiyor

Fenerbahçe'nin gösterdiği kötü performansın yanı sıra çoğu zaman eleştirilse de ortaya koyduğu mücadeleyle takdir toplayan Hasan Ali Kaldırım'a Almanya'dan talip çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre; F.Bahçe'de başarılı performansıyla dikkat çeken Hasan Ali Kaldırım'ı, Alman kulübü Hertha Berlin'in istediği öğrenildi. Hertha Berlin'in sezon sonunda teklif yapmayı planladığı öne sürüldü. Hasan Ali Kaldırım, yükselen performansıyla Milli Takım'ın da vazgeçilmezi oldu.

Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 25 maçta 2 go latarken, 3 asist yaptı.