Hastaneden taburcu olan Dorukhan Toköz, soluğu milli maçta aldı!

11.10.2019 22:41

Beşiktaş'ta dizinden ağır sakatlık yaşayan milli futbolcu Dorukhan Toköz, ameliyattan çıktıktan kısa bir süre sonra soluğu Türkiye - Arnavutluk maçında aldı. Ağır sakatlığında rağmen ayağa kalkan ve İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuyan milli futbolcu, takımın bir diğer sakat ismi Cengiz Ünder ile birlikte mücadeleyi seyretti. Milli takım, geçirdiği operasyonun ardından topluca Dorukhan'ı ziyaret etmiş ve burada duygusal anlar yaşanmıştı.

DORUKHAN TOKÖZ UNUTULMADI

A Milli Takım futbolcuları, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Dorukhan Toköz'ü unutmadı. Milli futbolcular, ısınma için sahaya "Geçmiş olsun Dorukhan" yazılı tişörtlerle çıktılar.