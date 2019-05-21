Hazine ve Maliye Bakanlığından Abdurrahim Albayrak'ın Sözlerine Yalanlama!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, "Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi." açıklamasını yalanladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programında, "Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım. Neredeyse Ziraat Bankası'nın kadrosuna alınacaktım." açıklamasında bulundu.
"BAKANIMIZIN YÖNLENDİRMESİ YOKTUR"
Albayrak'ın bu açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Twitter hesabından Albayrak'ı yalanladı. Berber, "Sn. Bakanımız Berat Albayrak'a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir. Sn. Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu yada yönlendirmesi yoktur. Bu süreçler kulüpler ile ilgili bankalar arasında yürütülmektedir." paylaşımında bulundu.
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İktidarın takımı galatasarayın bir kez daha vergi borçları silinip 25 milyon türk lirası geri ödemesiz kredi ile desteklenecektir. Ligde hakemler tarafından desteklendik şimdi de iktidar tarafından para çeşmeleri açılacak. Oh be sonundaCevap Yaz Yayından Kaldır
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ULA EMEK HIRSIZLARI AÇ GELDİNİZ AÇ ÖLECEKSİNİZCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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bu halka iyi oluyor hakediyor klublerin borçlarınıda halk ödeyecek zaten ödüyorda haberleri yok aslında elektrik faturalarına bir satır daha eklesinler futbola katılım payı hakediyoruz çünkü hesap soran yokCevap Yaz 7 1 Yayından KaldırREİS: Hesap sormak sizlerin neyine başkan benim yetki benim ben ne dersem o siz verginizi ödeyin gerisine karışmayın2 Yayından Kaldır
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taşolarımı sıkıyolarda konuşmuyorsun. apo. sen ne ayaksın.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır