Hazine ve Maliye Bakanlığından Abdurrahim Albayrak'ın Sözlerine Yalanlama!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programında, "Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım. Neredeyse Ziraat Bankası'nın kadrosuna alınacaktım." açıklamasında bulundu.

"BAKANIMIZIN YÖNLENDİRMESİ YOKTUR"

Albayrak'ın bu açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Twitter hesabından Albayrak'ı yalanladı. Berber, "Sn. Bakanımız Berat Albayrak'a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir. Sn. Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu yada yönlendirmesi yoktur. Bu süreçler kulüpler ile ilgili bankalar arasında yürütülmektedir." paylaşımında bulundu.