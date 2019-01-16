Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Duyurdu: 100 Milyon Ton Ürettik, Hedef Tutturuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan '2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi' hedefi tutturuldu." dedi.

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORUNU KIRDIK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez, Twitter hesabından "Söz verdik, başardık! 2018'de, 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye" yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

"100 MİLYON TON KÖMÜR ÜRETİMİ HEDEFİ TUTTURULDU"

Sönmez'in tweet'ini cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan "2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi" hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.