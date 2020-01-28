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Hatem Ben Arfa, Valladolid ile sözleşme imzaladı

Fransız futbolunun yetenekli isimlerinden olan ve ismi Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Hatem Ben Arfa, milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid ile sözleşme imzaladı.

28.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:58

Adı, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve ile anılan Fransız hücum oyuncusu Hatem Ben Arfa, milli futbolcu 'ın takım arkadaşı oldu.

SEZON SONUNA KADAR İMZALADI

La Liga ekiplerinden , bonservisi elinde bulunan Ben Arfa ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Ben Arfa'nın sözleşmesinin sezon sonuna kadar olduğu belirtildi.

Kariyerinde Lyon, Marsilya ve PSG gibi üst düzey kulüpler de bulunan 32 yaşındaki Ben Arfa, kariyeri boyunca toplam 388 maçta forma giydi ve 73 gol atma başarısı gösterdi.


Haber Videosu

: Hatem Ben Arfa, Valladolid ile sözleşme imzaladı
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