: Hatem Ben Arfa, Valladolid ile sözleşme imzaladı

28.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:58

Adı, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Fransız hücum oyuncusu Hatem Ben Arfa, milli futbolcu Enes Ünal'ın takım arkadaşı oldu.

SEZON SONUNA KADAR İMZALADI

La Liga ekiplerinden Valladolid, bonservisi elinde bulunan Ben Arfa ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Ben Arfa'nın sözleşmesinin sezon sonuna kadar olduğu belirtildi.

Kariyerinde Lyon, Marsilya ve PSG gibi üst düzey kulüpler de bulunan 32 yaşındaki Ben Arfa, kariyeri boyunca toplam 388 maçta forma giydi ve 73 gol atma başarısı gösterdi.

Haber Videosu