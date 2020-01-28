Hatem Ben Arfa, Valladolid ile sözleşme imzaladı
Fransız futbolunun yetenekli isimlerinden olan ve ismi Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Hatem Ben Arfa, milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid ile sözleşme imzaladı.
Adı, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Fransız hücum oyuncusu Hatem Ben Arfa, milli futbolcu Enes Ünal'ın takım arkadaşı oldu.
SEZON SONUNA KADAR İMZALADI
La Liga ekiplerinden Valladolid, bonservisi elinde bulunan Ben Arfa ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Ben Arfa'nın sözleşmesinin sezon sonuna kadar olduğu belirtildi.
Kariyerinde Lyon, Marsilya ve PSG gibi üst düzey kulüpler de bulunan 32 yaşındaki Ben Arfa, kariyeri boyunca toplam 388 maçta forma giydi ve 73 gol atma başarısı gösterdi.