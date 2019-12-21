Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler
Hatayaspor-Adanaspor maçının ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon sırasında saha zemini çöktü. Zemin, dışarıdan kum getirilmesiyle eski haline getirildi.
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyet getiren golü 66. dakikada Selim Ilgaz kaydetti. Ancak maç içinde yaşanan bir olay karşılaşmanın önüne geçti. İkinci yarının başında bir pozisyon sırasında saha zemini çöktü.
Zeminin çökmesinin ardından dışarıdan el arabasıyla kum getirildi. Kumun, çöken zemine dökülmesiyle sıkıntı giderilirken, bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
Haber Videosu: Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler
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aqaah adana ahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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