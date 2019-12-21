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Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler

Hatayaspor-Adanaspor maçının ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon sırasında saha zemini çöktü. Zemin, dışarıdan kum getirilmesiyle eski haline getirildi.

21.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:46
Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler

TFF 1. Lig'in 16. haftasında , sahasında konuk ettiği 'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyet getiren golü 66. dakikada Selim Ilgaz kaydetti. Ancak maç içinde yaşanan bir olay karşılaşmanın önüne geçti. İkinci yarının başında bir pozisyon sırasında saha zemini çöktü.

Zeminin çökmesinin ardından dışarıdan el arabasıyla kum getirildi. Kumun, çöken zemine dökülmesiyle sıkıntı giderilirken, bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.


Haber Videosu

: Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler
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