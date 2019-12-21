: Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler

21.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:46

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyet getiren golü 66. dakikada Selim Ilgaz kaydetti. Ancak maç içinde yaşanan bir olay karşılaşmanın önüne geçti. İkinci yarının başında bir pozisyon sırasında saha zemini çöktü.

Zeminin çökmesinin ardından dışarıdan el arabasıyla kum getirildi. Kumun, çöken zemine dökülmesiyle sıkıntı giderilirken, bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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