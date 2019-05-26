Hatayspor-Adana Demirspor Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! 2 Polis Yaralandı
Hatayspor'un Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek play-off finaline yükseldiği maçın ardından Adana Demirsporlu taraftarların bulunduğu tribünden atılan plastik sandalyeler ve taşlardan dolayı 2 polis memuru yaralandı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Adana Demirspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden plastik sandalyeler ve yabancı maddeler sahaya atıldı. Bu sırada atılan plastik sandalyelerden yüzüne isabet eden görevli polis memuru ile ayağına taş gelen polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memurları ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BİR ÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tribünden atılan yabancı maddeler sonrası polis Adana Demirspor taraftarına biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonrası bir çok kişi gözaltına alınırken, bazı taraftar ise yaralandı. Yaralanan taraftarların bazıları ambulans ile hastaneye kaldırılırken bazıları ise ayakta tedavi edildi.
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