HATAY 8 milyon liralık servet yediemin otoparkında çürüyor
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Reyhanlı, Güncel

HATAY 8 milyon liralık servet yediemin otoparkında çürüyor

8 milyon liralık servet yediemin otoparkında çürüyorHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, yediemin otoparkında tutulan yaklaşık 8 milyon lira değerindeki 3 bin 500 motosiklet ile yüzlerce otomobil ve kamyon çürümeye terk edildi.

11.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:02
HATAY 8 milyon liralık servet yediemin otoparkında çürüyor

8 milyon liralık servet yediemin otoparkında çürüyor

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, yediemin otoparkında tutulan yaklaşık 8 milyon lira değerindeki 3 bin 500 motosiklet ile yüzlerce otomobil ve kamyon çürümeye terk edildi. İş yeri sahibi Mustafa Çalışkan, 8 milyon liralık servetin ekonomiye kazandırılması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.

Polis ve Jandarma tarafından yapılan kontrollerde trafikten men edilen ya da çeşitli nedenlerle el konularak Mustafa Çalışkan'a ait yediemin otoparkına çekilen aralarında TIR kupası da bulunan araçlar ile motosikletler kaderine terk edildi. 2013 yılından bu yana yediemin otoparkı olarak kullanılan 15 dekarlık alanda tutulan motosikletler ile araçlar, çürümeye başladı.

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TESPİT YAPTI

Günde ortalama 20 motosikletin getirildiği otoparkta artık yer kalmadığını anlatan Mustafa Çalışkan, yaptığı yazılı başvurular üzerine Milli Emlak Müdürlüğü'nce tespit yapıldığını söyledi. Çalışkan, 'Milli Emlak Müdürlüğü gerekli denetleme ve incelemeyi yaparak, tüm araçları kayıt altına aldı. Ancak henüz bir işlem yapılmadıö dedi.

'ZOR DURUMDAYIZ'

Araçların yetkililer ya da sahipleri tarafından alınmaması nedeniyle maddi manevi sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Çalışkan, '15 dekarlık bir alanda muhafaza ediyoruz. Milli Emlak Müdürlüğü'nden bu soruna bir çare bulmasını istiyoruz. Bunların tamamı Milli Emlak Müdürlüğü'ne devredildi. Hurdaya gitmeleri gerekiyor. Ancak halen otoparkımızda tutuluyorlar. Bu nedenle mağdur oldukö diye konuştu.

SAHİPLERİ HİÇ İLGİLENMİYOR

Otoparkta 2013 yılında Reyhanlı'da yaşanan bombalı araç saldırsında hasar alan araçların da bulunduğunu ifade eden Çalışkan, "3 bin 500'ün üzerinde motosiklet var. Bu sayı yeni yakalamalarla birlikte her geçen gün artıyor. Motorsiklet ve araç sahipleri gelsinler. Yapacakları otopark ödemesinin ardından araçlarını teslim edeceğiz. Defalarca haber vermemize, ikaz etmemize rağmen maalesef çok ilgisizlerö dedi.

DEVLETE 8 MİLYON LİRA KATKI OLSUN

Yediemin otoparkında bulunan motosikletler ile araçların toplam piyasa değerinin 8 milyon lira olduğunu belirten Çalışkan şöyle dedi:

'Araç ve motosikletlerin değeri yaklaşık 8 milyon lirayı buluyor. Bunlar ihale ile açık arttırma ile satışa sunulursa devlet bütçesine büyük katkı sağlanır. Devlet büyüklerimizden bu işe bir an önce el atmalarını istiyoruz. Böylece bizim sıkıntılarımız da giderilmiş olacak. 2013 yılında bu yana duran araçlar var. Bunlar bir an önce alınsın. Aksi halde kışın yağmur, yazın sıcak nedeniyle çürüyorlar. Burada servet atıyor. İhale ile yapılacak satıştan elde edilecek 8 milyon lira ya da fazlası devletimizin kasasına girsin, ekonomiye kazandırılsın, tüm yetkilileri göreve davet ediyorum.ö

HATAY 8 milyon liralık servet yediemin otoparkında çürüyor

Kaynak: DHA

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HATAY 8 milyon liralık servet yediemin otoparkında çürüyor

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