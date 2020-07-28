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Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak

Osmaniye'de bankamatikten çektiği hatalı basım 100 liralık banknotu koleksiyoncular için satışa çıkaran genç, parayı satması halinde gelen parayla yardı yapmayı hedefliyor.

28.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:44

Osmaniye'de bankamatikten çektiği hatalı basım 100 TL'lik banknotu satışa çıkaran Ahmet Agah Durdu (20), iyi bir teklif beklediğini söyledi. Durdu, paranın satılması halinde ise hem üniversite öğrencilerine hem de ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek istiyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Ahmet Agah Durdu, bir kamu bankasına giderek bireysel temel ihtiyaç kredisi için başvuruda bulundu. Kredisi onaylanan Durdu, 15 Temmuz günü bankamatiğe giderek 5 bin TL'yi çekip eve gitti.

"5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİMİZE, 5 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE YARDIM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Paraları sayarken banknotlardan bir tanesinde 100 TL yerine 10 yazdığının farkına varan Durdu, "Biraz araştırma yaptığımda basım hatası olan bu tür paralara koleksiyoncuların ilgi duyduğunu öğrendim. Bu paranın farklı illerde yüksek meblağlarda satıldığını duydum. Değerini veren olursa satmayı düşünüyorum. Gelen parayla da 5 tane üniversite öğrencimize yardım etmeyi ve 5 ihtiyaç sahibi ailemizin dolabını doldurmayı düşünüyorum" dedi.

Hatalı basım 100 lirasına teklif bekliyor! Gelecek parayla da ihtiyaç sahibi ailelere yardım edecek

10 BİN TL'YE KADAR TALİPLİ VAR

Ahmet Agah Durdu, hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL teklif verildiği yönünde haberler okuduğunu belirterek, kendisindeki para için 10 bin TL'ye kadar talipli çıktığını, ancak vermek istemediğini belirtti. Durdu, kafasında herhangi bir fiyat olmadığını, ancak en uygun teklifte bulunana baskı hatalı parayı satmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

Hatalı basım 100 lirasına teklif bekliyor! Gelecek parayla da ihtiyaç sahibi ailelere yardım edecek
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak

Kaynak: DHA

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