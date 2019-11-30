Hastalığı nedeniyle maça gidemedi, taraftarlar evine akın etti!

30.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:29

Erzurum'un merkez Palandöken ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Suat Karaköse kısa bir süre önce lösemi tedavisi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle doktorların hastaneden çıkmasına izin vermediği Karaköse, hafta sonu hastaneden izin alarak gittiği evinde tribün arkadaşlarının sürprizi ile karşılaştı.

EVİN ÖNÜNÜ TRİBÜNE ÇEVİRDİLER

Karaköse'nin evinin önüne otobüslerle gelen Dadaşlar Grubu, ellerindeki meş'aleleri yakıp tek bir ağızdan marşlar söyledi. 'Geçmiş olsun ağabey' diye tezahürat yapan taraftarlar Karaköse'nin evinin önünü edata tribüne çevirdi. Sokağa çıkan mahalle halkı, gençlerin tezahüratlarını izleyip onlara alkışlarla karşılık verdiler.

'ARKADAŞLAR BU SOĞUK GECEDE GÖNLÜMÜ ISITTILAR'

Fanatik Erzurumspor taraftarı olan Suat Karaköse, tribün arkadaşlarının sesini duyunca balkona çıktı. Evinin önünü dolduran taraftarları el sallayarak selamlayan Karaköse, büyük bir sevinç yaşadı. Tribün arkadaşlarının bu anlamlı ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Karaköse, "Arkadaşlar bu soğuk gecede benim gönlümü ısıttılar. Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Maçlara gitmeyi çok istiyorum ama tedavim devam ettiği için doktorlar izin vermiyor. Evimin önünde izlediğim tribün şov bana iyi geldi. İnşallah kısa sürede iyileşip tekrar tribündeki yerimi alarak bu yıl da BB Erzurumspor'un şampiyonluğunu hep birlikte kutlayacağız" diye konuştu.

"UMARIM EN YAKIN ZAMANDA ARAMIZA DÖNER"

Mavi-Beyazlı ekibin Dadaşlar Grubu Tribün Lideri Zafer Lömenler, "İhtiyar Dadaşlar temsilciliğinden Suat ağabeyimiz rahatsızlığı nedeniyle içeride ve deplasmanda oynadığımız maçlara gelemiyordu. Kendisinin Erzurumspor'u ne kadar sevdiğini biliyoruz. Ona hem moral hem de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere ziyarete geldik. Umarım tez zamanda iyileşir ve yeniden aramıza döner" dedi.

SAÇLARINI KAZITTILAR

Suat Karaköse'nin hastalığı nedeniyle bir grup Erzurumspor taraftarı saçlarını kazıttı. Onlardan biri olan Erdal Alan ise, "Arkadaşımızın kafasında saç çıkana kadar biz de saçımızı keseceğiz. Onu çok seviyoruz. Tek isteğimiz kısa sürede aramıza katılması. Kendisine acil şifalar diliyoruz. O bizim yanımıza gelemediği için biz onun yanına geleceğiz" dedi.