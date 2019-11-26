Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü!
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, maçın son anlarında gelen gol sonrasında Club Brugge yedek kulübesine doğru hareketlendi. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Şaş'ı kulüp çalışanları sakinleştirdi.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, sahasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 11. dakikada Adem Büyük, Club Brugge'ün golünü 90+2. dakikada Krepin Diatta kaydetti.
Son dakikada gelen gol sonrası Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, sinirli bir şekilde rakip takım yedek kulübesine doğru hareketlendi. Kulüp çalışanları Şaş'ı sakinleştirip olay yerinden ayırırken Slovak hakem 43 yaşındaki antrenöre sarı kart gösterdi.
Haber Videosu: Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü!
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Ulan a yenseydi takım o golü yedek kulübesine niye gideceksin kşCevap Yaz Yayından Kaldır
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FB ve Gs gibi büyük kulüplere volkan demirel hasan şaş gibi adamlar yakışmıyorCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bu türk futbolu senden temizlenemedi ya ona yanarım..bütün hareketin tahrik,kavga ve saldırmak..Ama nedense başka stadlarda değil de kendi stadında erkeklesiyorsun.sen g.s layık değilsin türk futbolunuda.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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HASO SANKİ BÜTÜN GS I ÖZETLEMİŞ GİBİ LA. . HIRÇIN VE HUYSUZ HE LAACevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Artik zamani geldi gecti bile sas kovulmali.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır