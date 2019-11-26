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Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, maçın son anlarında gelen gol sonrasında Club Brugge yedek kulübesine doğru hareketlendi. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Şaş'ı kulüp çalışanları sakinleştirdi.

26.11.2019 23:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:43
Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda , sahasında konuk ettiği Belçika temsilcisi ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 11. dakikada Adem Büyük, Club Brugge'ün golünü 90+2. dakikada Krepin Diatta kaydetti.

Son dakikada gelen gol sonrası Galatasaray Yardımcı Antrenörü , sinirli bir şekilde rakip takım yedek kulübesine doğru hareketlendi. Kulüp çalışanları Şaş'ı sakinleştirip olay yerinden ayırırken Slovak hakem 43 yaşındaki antrenöre sarı kart gösterdi.


Haber Videosu: Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü!
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HABER YORUMLARI (5)

  • AĞRILI:
    Bu türk futbolu senden temizlenemedi ya ona yanarım..bütün hareketin tahrik,kavga ve saldırmak..Ama nedense başka stadlarda değil de kendi stadında erkeklesiyorsun.sen g.s layık değilsin türk futbolunuda.
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