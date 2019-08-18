Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndü!

Dün sosyal medyadan istifa eden Hasan Şaş, "Üzülürken üzdüğüm kırılırken kırdığım herkesten özür dilerim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın." diyerek görevine geri döndüğünü açıkladı.

18.08.2019 14:36
Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndü!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, dün Instagram hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Hasan Şaş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istifayı onaylamaması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Fatih Terim ve Levent Şahin ile olan fotoğrafını paylaşan 43 yaşındaki hoca, "Üzülürken üzdüğüm kırılırken kırdığım herkesten özür dilerim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın" notunu düştü.

Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndü!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (13)

  • KADIKÖY:
    Bizde yedik. Geçen sene de böyle bişey olmuştu. Kişilik olmayınca olur bu hadiseler. Babasının oğlu. Abi ben küstüm oynamıyorum. Yok yok gel oynicaz. Taş attılar ama bana. Mahalle çocuğu şaş haso
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • AL TAKKE VER KÜLAH:
    Sinyor Terim ve ekibi taraftarlara bir atraksiyon yaparak sivas maçı yenilgisinin üstünü böylelikle kapatmış oldu.
    Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • GÖZTEPE:
    Ulan apti yorum yaparken bile değişiksiniz Galatasaray denizliye mağlup oldu
    Yayından Kaldır
  • SETTAR AYYILDIZ:
    senin ne kadar dönek olduğunu biliyoruz her maç ta kavga eksik olurdu aman gitme sporun içine birazdaha et. sen futbol oynarkende böyleydin heryerde her maçta gavga seni adam yerine koyup görev veren de senden aşağı değil zaten
    Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
  • VOLKAN:
    laf ağızdan bi kere çıkar ok gibidir yaydan çıktımı geri dönüşü yoktur belliki senin lafın malum yerden çıkmış o yüzden bin kere düşün bir kere konuş ama sende haklısın coğrafyamızda senin gibileri sebil
    Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • SETTAR AYYILDIZ:
    bunlar sporla alakası yok kardeşim kavga döğüş baskı pislik hepsi bunlarda bunlar dönek tir giderler gelirler. adam olan sözünde durur söz ağızdan çıkar bunlarda başka yerden çıkıyor
    2 Yayından Kaldır
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.