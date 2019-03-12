Hasan Şaş, Antalyasporlu Futbolcuyla Tartıştı

Galatasaray'ın evinde Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği mücadelede bir ara tansiyon yükseldi.

Sarı kırmızılı ekibin farklı kazandığı maçta bir ara tansiyon yükseldi.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş bir ara saha içine kadar girdi.

Hasan Şaş yaşanan bir pozisyon sonrasında Antalyasporlu bir futbolcuyla gerginlik yaşadı. Yaşanan gerginlik sarı kırmızılı futbolcuların araya girmesiyle büyümeden önlendi.