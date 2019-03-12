Hasan Şaş, Antalyasporlu Futbolcuyla Tartıştı
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş Antalyasporlu futbolcu ile tartıştı.
Galatasaray'ın evinde Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği mücadelede bir ara tansiyon yükseldi.
Sarı kırmızılı ekibin farklı kazandığı maçta bir ara tansiyon yükseldi.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş bir ara saha içine kadar girdi.
Hasan Şaş yaşanan bir pozisyon sonrasında Antalyasporlu bir futbolcuyla gerginlik yaşadı. Yaşanan gerginlik sarı kırmızılı futbolcuların araya girmesiyle büyümeden önlendi.
YORUMLAR (27)
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pisss herifCevap Yaz Yayından Kaldır
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YA SU HASAN SASI DARICA KAPATSANIZA YER YOKMU ORDA . . . KARAKTERSIZ SEVIMSİZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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hasanın herzamanki çamurluğuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Türk futbolundan gitmedi a* adamı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu kazma cirkef Türk sporunun yüzkarasiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır